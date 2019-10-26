Özgür Yılmaz 3 dalda şampiyon

Lefkoşa’da düzenlenen 19.Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nda heyecan devam ediyor. Masa tenisi branşında mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Özgür Yılmaz, şampiyonanın ilk gününde ferdi müsabakalarda Azeri rakibini finalde 3-0 yenerek şampiyon olmayı başardı. Daha sonra çift erkekler kategorisinde de yine Azeri bir rakiplerini 3-1 yenerek ikinci şampiyonluğunu elde ederken, son olarak takımlar turnuvasında da Azerbeycan’ı yine 3-0 geçerek üçüncü şampiyonluğunu aldı.

(Ömür SOYTEMİZ)