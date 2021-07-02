Özgür Kedikli Kızılcabölük’te

2017-2018 sezonunda Çorum FK forması giyen Özgür Kedikli daha sonra Diyarbekirspor, Ofspor, Sakaryaspor ve Bayrampaşa formaları giydi. Bonservisi Sakaryaspor’da olan deneyimli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Cizrespor’da geçirdi. Yeni sezon için takım arayışına giren Özgür Kedikli, geçtiğimiz günlerde Denizli’ye giderek Kızılcabölükspor ile anlaşma sağladı.

(Spor Servisi)

