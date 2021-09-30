Özel sporculardan Özdel’e plaket

4-11 Ekim tarihleri arasında İtalya’nın Ferrara kentinde yapılacak olan Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası öncesi Çorum’da gerçekleşecek kampın sponsorluğunu üstlenen Çorum Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ahmet Özdel Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde konaklayan milli sporcuları ziyaret etti. Özdel’i milli sporcular ile birlikte Atletizm Teknik Kurul Başkanı Sevda Kalkan ve antrenörler Mehmet Ali Kurt, Leman Elmas, Tarkan Güney ve Mürsel Kurt karşıladı. Milli sporcular ile bir süre sohbet eden Avukat Ahmet Özdel, kendilerini Çorum’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Eksiklikler noktasında gerekenin yapılacağını da vurgulayan Özdel, İtalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda milli sporculara başarılar diledi.

Kampı ziyaret eden Avukat Özdel’e program sonunda milli sporcular tarafından teşekkür plaketi verildi.

(Taner ŞİMŞEK)

