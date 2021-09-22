Özel sporcular milli takım kampı Çorum’da başlıyor

2021 SU-DS Down Sendromlular Avrupa Oyunları 4-11 Ekim tarihleri arasında İtalya’nın Ferrara kentinde yapılacak. Bu şampiyona öncesi Down sendromlular milli sporcular 23-30 Eylül tarihleri arasında Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde kamp yapacaklar. Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nden beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Kurt antrenör, yine aynı okuldan Merve Özlü ise sporcu olarak kampta yer alacak.

Çorum Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ahmet Özdel’in sponsorluğunda gerçekleşecek olan özel sporcular milli takım kampında Mehmet Ali Kurt’un yanı sıra Sevda Kalkan, Tarkan Güney, Leman Elmas ve Mürsel Kurt antrenör olarak görev alırken, Merve Özlü ile birlikte Münevvere Yılmaz, Dilara Çevik, Merve Uzun, Kardelen Demir ve Anıl Demir sporcu olarak kampa katılacak.

(Rıfat KARA)

