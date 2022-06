Özel sporcular, ilk gün tam 14 madalya kazandı.. Merve Peker Dünya şampiyonu

Son hazırlık kamplarını geçtiğimiz hafta Çorum’da yapan özel sporcular masa tenisi ve atletizm milli takımları, Dünya şampiyonasına fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Özel Sporcular Down Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası Çekya’nın Nymburk kentinde dün yapılan müsabakalarla başlarken, Çorumlu iki sporcu derece yaptı. Türk sporcular, şampiyonanın ilk gününü tam 14 madalya ile kapattılar.

Özel Sporcular Spor Federasyonu Çorum Temsilcisi Mehmet Ali Kurt’un da antrenör olarak yer aldığı milli takımlarda, Çorum’dan üç sporcu bulunuyor. Merve Peker, Down Masa Tenisi Milli Takımı’nda, Merve Özlü ve Kardelen Demir ise Down Atletizm Milli Takımı’nda ülkemizi temsil ediyor.

MERVE PEKERDEN ALTIN

Çorumlu sporcu Merve Peker ve Benay Balcı’dan oluşan Down Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, finalde İtalya’yı 3-1 yenerek Dünya şampiyonu oldu ve tarihi bir başarıya imza attı.

Erman Çetiner ve Salihcan Öztankal’dan oluşan Down Erkek Masa Tenisi Milli Takımı ise madalya müsabakasında Arjantin’i 3-1 mağlup ederek Dünya üçüncülüğünü elde etti. Down Erkek Milli Takımız daha sonra Erkekler Open müsabakalarında ise, Meksika’yı 3-1 yenerek Dünya üçüncüsü oldu ve Ülkemize ikinci bronz madalyayı kazandırdı.

KARDELEN DEMİR’DEN BRONZ

Türk sporcular, atletizmde ise tam 11 madalya kazandılar. Çorumlu atlet Kardelen Demir, 1.500 metre yürüyüşte Dünya üçüncüsü olup bronz madalya kazanırken, Türk sporculardan Emirhan Akçakoca triatlon dalında altın madalya, 800 metrede altın madalya, 1.500 metrede bronz madalya aldı. Dilara Çevik cirit atmada altın madalya, 800 metrede ise gümüş madalya, Ali Topaloğlu 800 metrede gümüş madalya, Münevvere Yılmaz 800 metrede gümüş madalya, 1.500 metrede gümüş madalya, Ramazan Ünlü cirit atmada gümüş madalya, 1.500 metre yürüyüşte bronz madalya kazandı.

REKOR BEKLİYORUZ

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Dünya şampiyonasına 14 madalya ile müthiş bir başlangıç yaptıklarını ifade ederken, hedeflerinin 2021 yılındaki madalya sayısı geride bırakıp rekor kırmak olduğunu söyledi.

Şampiyonaya bugün yapılacak müsabakalarla devam edecek.

(Hüseyin AŞKIN)