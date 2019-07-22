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Özel raketler Çorum’da

8-10 Ağustos tarihleri arasında Tayland’da yapılacak olan Olimpiyat Elemeleri Masa Tenisi Kota Müsabakaları öncesi Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Sümeyye Türk ile Ebru Acar Çorum’da kampa girdi.

Özel raketler Çorum’da

8-10 Ağustos tarihleri arasında Tayland’da yapılacak olan Olimpiyat Elemeleri Masa Tenisi Kota Müsabakaları öncesi Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Sümeyye Türk ile Ebru Acar Çorum’da kampa girdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:58
Özel raketler Çorum’da

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Milli Takım Masa Tenisi kampı 20 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Çorum’da gerçekleşecek. 8 Ağustos’ta Tayland’da start alacak olan Olimpiyat Elemeleri Masa Tenisi Kota Müsabakaları öncesi Çorum’da kampa giren milli raketler hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Antrenörler Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz ve Derya Tuncal eşliğinde hazırlanan Çorumlu raket Sümeyye Türk ve Ankaralı raket Ebru Acar günde 3 idman yapıyor.

Konu hakkında açıklama yapan milli takım antrenörü Mesut Kuşgöz, Tayland’da yapılacak olan Olimpiyat Elemeleri Masa Tenisi Kota Müsabakaları’nda hedeflerinin ferdi olarak ilk 4’e girmek olduğunu söyledi. Ayrıca takımlarda da final oynayarak 2020 Tokyo Olimpiyatları için gereken puanları toplamak istediklerinin de altını çizen Kuşgöz, hedeflerine ulaşmak için var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

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