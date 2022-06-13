Özel milliler Çorum’da

19-26 Haziran tarihlerinde Çekya’nın Nymburk kentinde yapılacak olan Dovn Sendromlular Dünya Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek milli takımların son hazırlık kampı Çorum’da. Atletizm milli takımının kampı başlarken, masa tenisi milli takımı Salı günü geliyor.

Çorum Belediyesi’nin sponsorluğunda, Anitta Otel’de konaklayan atletizm milli takımı, antrenmanlarını TOKİ Atletizm Pistinde, kuvvet ve çabukluk antrenmanlarını ise Anitta Otel’in fitnes salonunda yapıyor. Milliler, sabah 09.30’da, akşam ise 18.30’da olmak üzere günde çift antrenman programı uyguluyorlar.

5 KIZ, 6 ERKEK

Atletizm milli takımında, Çorum’dan Mehmet Ali Kurt, Konya’dan Leman Elmas, Malatya’dan Mürsel Kurt, Nevşehir’den Tarkan Güney ve İstanbul’dan Tahir Sülük nezaretinde, 5 kız, 6 erkek sporcu bulunuyor. Çorum’dan, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Merve Özlü’nün yanı sıra, kızlarda Merve Uzun (İstanbul), Kardelen Demir (Ankara), Münevvere Yılmaz (Afyonkarahisar), Dilara Çevik) Antalya, erkeklerde ise, Ramazan Ünlü (Nevşehir), Rıdvan Yalçın (İstanbul), Furkan Demir (İstanbul), Anıl Demir (Kocaeli), Emirhan Akçakoca (Tekirdağ) ve Ali Topaloğlu (Samsun) yer alıyorlar.

Millilerin kampı 19 Haziran Pazar günü sona erecek.

Milli takım antrenörlerinden Mehmet Ali Kurt, kampın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve yönetimine, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Neslihan Hüsüllüoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve personeline, teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

