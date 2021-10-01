Özel milli sporculara Çelen’den özel yemek

Dernek bahçesinde gerçekleşen yemeğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Dernek Başkanı Emine Çelen, Milli Takımlar Atletizm Teknik Kurul Başkanı Sevda Kalkan, antrenörler Mehmet Ali Kurt, Leman Elmas, Tarkan Güney, Mürsel Kurt, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seyfi Demiray ve özel milli sporcular katıldı. Yemek öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Çelen, özel milli sporcuları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Kendisinin de engelli çocuk annesi olduğunu vurgulayan Çelen, “Özel sporcularımız uluslararası arenada sergiledikleri başarı ve aldıkları madalya ile herkese kendilerini ispatladılar. İnanıyorum ki, Çorum’da kamp yapan milli sporcularımız da İtalya’da büyük başarılara imza atacaklardır. Kendilerine Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” dedi.

Milli Takım Atletizm Teknik Kurul Başkanı Sevda Kalkan ise, Otizmliler Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Çelen’e nazik davetinden ötürü teşekkür ederken, İtalya’da yapılacak olan şampiyonada madalya kazanarak ülkeye döneceklerinin sözünü verdi.



EĞER’E ÖZEL İLGİ

Down Sendromlular Atletizm Milli Takım sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e yoğun ilgi gösterdiler.

Otizmliler Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Girişimciler Derneği’nde gerçekleşen yemeğe katılan Haşim Eğer’in çevresini bir anda özel sporcular sardı. Haşim Eğer ile fotoğraf çekinmek için adeta yarışa giren milli sporcular Eğer’e İtalya’dan madalya ile döneceklerinin sözünü verdiler.

Yaklaşık 10 gündür Çorum’da kamp yapan milli sporcular ile her fırsatta yakından ilgilenen Eğer, Teknik Kurul Başkanı Sevda Kalkan önderliğinde teknik heyete ve sporculara Avrupa Şampiyonası’nda başarılar dileyerek yemekten ayrıldı.

(Rıfat KARA)

