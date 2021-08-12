Özel gereksinimli iki öğrenci milli takım kampına aday gösterildi

Özel Gereksinimli Bireyler Spor Kulübü Başkanı Hakan Topallı, "Özel gereksinimli öğrencilerimizden ikisi okulumuz Beden eğitimi ve spor öğretmeni Mustafa Göktürk tarafından 1 yıl boyunca cirit atma ve gülle atma dallarında yetiştirildi. Öğrencilerimiz öğretmenimizin özverili çalışmaları sonucu kendilerini geliştirdiler. Bugün Çorum'dan gelen federasyon il temsilcilerimiz Selami Polat Can, Fırat Şahin ve Mehmet Ali Kurt tarafından Sungurlu özel gereksinimli bireyler spor kulübü gülle atmada öğrencimiz Önder Doğualp, cirit atmada ise Branş Gencay Uğraç, uygun görülürlerse milli takım kampına çağrılacaklar” dedi.

Başarılı ve kendini sporda geliştiren özel gereksimli öğrencilere sahip çıktıklarını açıklayan Göktürk, "Bu çalışmalar vasıtasıyla özel gereksinimli öğrencilerimizin de milli sporcu olma yolunda başlattıkları bu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.