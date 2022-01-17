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Özel Doğa Anadolu yenilgisiz şampiyon

Okullararası düzenlenen Genç Erkekler B kategorisi Basketbol Grup Birinciliği'nde Özel Doğa Anadolu Lisesi yenilgisiz şampiyonluğa uzandı.

Spor 17.01.2022, 20:43
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Özel Doğa Anadolu yenilgisiz şampiyon

Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Genç Erkekler B kategorisi Basketbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde son maçlar oynandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve final niteliği taşıyan maçta Özel Doğa Anadolu Lisesi ile Özel Doğa Fen Lisesi karşı karşıya geldi. Saat 10.00'da başlayan karşılaşmanın ilk periyodu denk bir mücadeleye sahne olurken, Özel Doğa Anadolu Lisesi zor da olsa bu periyodu 7 sayı farkla kazanmayı başardı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan Özel Doğa Anadolu Lisesi 31 sayı bulduğu periyotta rakibine sayı şansı vermedi ve ilk yarıyı 50-12 önde kapattı. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda da oyunun hâkimi olan Özel Doğa Anadolu üçüncü periyodu 30-8, dördüncü periyodu da 23-2 kazanarak maçtan 103-22 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren Özel Doğa Anadolu Lisesi 6 puanla şampiyonluğa uzanırken, 4 puana ulaşan Özel Doğa Fen Lisesi ise il birinciliğini üçüncü sırada tamamladı.
İKİNCİLİK KUPASI TED KOLEJİ’NİN
Liseli Genç Erkekler B kategorisi Basketbol İl Birinciliği'nde ikincilik kupası Özel TED Çorum Koleji'nin oldu.
4 takımın mücadelesine sahne olan il birinciliğinde 4 puanlı Özel Çorum TED Koleji ile 2 puanlı Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi son maçta karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu'nda saat 11.30'da başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Özel TED Çorum Koleji ilk yarısını 31-8 önde kapattığı maçı 64-20 kazandı.
Bu sonucun ardından Özel TED Çorum Koleji 5 puana ulaşarak ikincilik kupasının sahibi olurken, 3 puana ulaşan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi son sırada yer aldı.
(Rıfat KARA)
 

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