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Özdemir Mayıs ayını işaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlayıp başlamayacağına, Mayıs ayının ilk haftasında yapacakları değerlendirme toplantısında raporlar ışığında karar vereceklerini söyledi.

Özdemir Mayıs ayını işaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlayıp başlamayacağına, Mayıs ayının ilk haftasında yapacakları değerlendirme toplantısında raporlar ışığında karar vereceklerini söyledi.

14 Nisan 2020 Salı 22:07
Özdemir Mayıs ayını işaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir tarih açıklamalarının doğru olmayacağını belirtirken, Mayıs ayının ilk haftasında yapacakları toplantıda durumun daha netlik kazanacağını söyledi.

Liglerin başlama tarihi ile ilgili görüşmelerin titizlikle devam ettiğini belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, “TFF olarak ‘ligler şu tarihte başlayacak’ demek gibi bir kararımız olamaz. Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin, Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çök önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Tabii ki, UEFA’nın da görüşünü alacağız. Mayısın ilk haftasında yapacağımız değerlendirmede, mayıs ayında çalışmaların başlayıp başlamayacağını bu raporlar belirleyecek” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

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