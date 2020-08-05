Özcan’ın gözdesini Ümraniyespor kaptı
Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan’ın 2 yıldır beğenerek takip ettiği futbolcuyu 1.Lig takımı Ümraniyespor kaptı.
Spor 05.08.2020, 19:16
375
Katıldığı bir programda 68 Aksarayspor forması giyen Enes Soy’dan övgüyle bahseden Fatih Özcan’a kötü haber geldi. Başkan Özcan’ın 25 yaşındaki gözde orta saha oyuncusu önceki gün TFF 1.Lig takımı Ümraniyespor ile anlaşma sağladı.
Aksarayspor’da profesyonelliğe geçiş yapan ve 3 sezondur Siyah-Beyazlı formayı terleten deneyimli orta saha oyuncusu Enes Soy bu süreçte 58 maçta forma giyerken, fileleri 37 kez sarsmayı başardı.
(Rıfat KARA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
açık
Namaz Vakti 06 Ağustos 2020
|İmsak
|03:55
|Güneş
|05:35
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:30