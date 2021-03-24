Özcan ve Yalçın locadan izledi

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan Kahramanmaraşspor maçında takımını yine yalnız bırakmadı. Başkan Özcan maçı locasından Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın ile birlikte izledi. Diğer maçlarda heyecanından zaman zaman locasının dışına çıkan Başkan Özcan’ın bu kez locasından hiç çıkmaması dikkat çekti.

(Spor Servisi)

