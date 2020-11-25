Özcan: “Sağlık her şeyden önce gelir”
Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, tam 17 futbolcularının karantina sürecinin devam etmesi nedeniyle dün 1.Lig lideri Altınordu ile oynamaları gereken Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçına çıkamamaları nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade etti.
Spor 25.11.2020, 22:05
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Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Fatih Özcan, sağlığın her şeyden önce geldiğine dikkat çekerken, futbolcuların sağlık durumlarının iyiye gittiğini ve kısa sürede iyi haberler vereceklerini belirtti.
Başkan Fatih Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Altınordu maçına çıkamamak beni son derece üzmüştür. Ancak sağlık her şeyin önündedir. Futbolcu kardeşlerimin sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Tüm sevenlerimize en kısa sürede iyi haberler vereceğiz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.”
(Spor Servisi)
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