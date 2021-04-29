Özcan: “Sadece skor ve asistten keyif aldım”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Zonguldak Kömürspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyet sonrası kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Karşılaşmayı eşiyle birlikte izleyen Başkan Fatih Özcan, “bitse de gitsek” havasında oynanan maçta sadece skordan ve asistten keyif aldığını ifade etti.

Başkan Özcan’ın paylaşımı şöyle: “Sadece skor ve asistten keyif aldığım, haricinde bitse de gitsek tadında geçen bir maçımızı daha geride bıraktık.

Son iki maçımızı oynadıktan sonra acısıyla, tatlısıyla 2020-2021 sezonuna veda edeceğiz.

İnşallah zaman her şeyin ilacı olur…”

(Spor Servisi)

