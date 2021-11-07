Özcan: “Hep birlikte, omuz omuza kupayı getireceğiz’

Kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bodrumspor kaşsında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Burak Çalık’ın attığı gollerle 2-1 kazanarak çok kritik bir galibiyet daha alıp, önemli bir engeli daha aşan Çorum FK’da yüzler gülüyor. Takımını bu zorlu deplasmanda da yalnız bırakmayan Başkan Fatih Özcan, karşılaşma sonrası Bodrum’dan dönerken sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, hep birlikte, omuz omuza şampiyonluk kupasını Çorum’a getireceklerini söyledi.

Aracının direksiyonuna geçen ve sosyal medyadan canlı yayın yapan Başkan Fatih Özcan, Azer Bülbül’ün “Çoğu gitti azı kaldı” şarkısına araçta bulunan Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve danışmanı Serkan Güney’le eşlik ederken, takım otobüsüyle de canlı bağlantı kuruldu. Yayın sırasında, takım otobüsünde de galibiyet sevincinin kutlandığı görüntüler ekrana yansıdı.

Gayet neşeli olduğu görülen Başkan Fatih Özcan, taraftarlara da seslenirken, Çarşamba günkü Vanspor maçında tribünleri doldurmalarını istedi. Özcan, “Değerli dostlar, sevincimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bodrum’dan hepinize selamlar.

Van maçında tribünleri dolduralım Allah nasip ederse. Daha sonra, hep birlikte, omuz omuza kupayı getireceğiz. Allah’a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

