Özcan: “Çorum FK ile yaşadığım hayal kırıklığı Milli Takım’la devam ediyor”

Milli Takım nasıl düzelir bilmiyorum ama, Çorum FK ile ilgili dersime iyi çalışıyorum. Yine de, her şeye rağmen canınız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Galler’e 2-0 yenilerek üst tura yükselme şansını kaybetmesi üzüntüyle karşılanırken, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, tendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üzüntüsünü ifade etti. Özcan, geçen sezon Çorum FK’da yaşadığı hayal kırıklığının Milli Takım’da da devam etmesinin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası A grubundaki ikinci maçında önceki gün Galler’le karşılaştı. İlk maçında İtalya karşısında aldığı 3-0’lık yenilgi üzerine, gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyabilmesi için Galler maçından mutlak suretle puan alması gereken A Milliler, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

Millilerin, İtalya’dan sonra Galler’e de yenilmesi büyük üzüntüye neden olurken, karşılaşmayı eşiyle birlikte izleyen Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, biten sezonda Çorum FK ile yaşadığı hayal kırıklığının milli takımla devam ettiğini ifade etti.

DERSİME İYİ ÇALIŞIYORUM

Milli takımın içerisinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacağını bilmediğini ancak Çorum FK ile ilgili dersine çok iyi çalıştığını kaydeden Başkan Fatih Özcan, sosyal medyadaki paylaşımında, “Geçen yıl Çorum FK ile yaşadığım hayal kırıklığı, maalesef Milli Takım ile devam ediyor.

Milli Takım nasıl düzelir bilmiyorum ama, Çorum FK ile ilgili dersime iyi çalışıyorum. Yine de, her şeye rağmen canınız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Fatih Özcan’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

(Spor Servisi)

