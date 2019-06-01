Özcan: “Cezamızı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda çekeriz”

Özcan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:“Çok kıymetli Çorumspor sevdalıları; TFF tarafından 1 maçlık seyircisiz oynama cezamızın ardından ilk maçımızı yeni stadımızda sizler olmadan oynayacağımız algısı içerisinde olduğunuzu ve bu durumun sizleri derinden üzdüğünü görmekteyim.

Lütfen, kendinizi boş yere üzmeyiniz. Seyircisiz oynayacağımız yeni sezonun ilk maçını eski stadımızda tamamladıktan sonra hep birlikte yeni stadımızda ilk maçımıza çıkarız. O nedenle yeni mabedimize hep birlikte çıkacağımızı isterim.”