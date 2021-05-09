Özcan: “Bizim adımıza çok arzuladığımız bir sezon olmadı”

Başkan Özcan, hedefe ulaşamadıkları için çok da arzuladıkları bir sezon geçirmediklerini ancak camiayı play-off heyecanının içerisinde tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Özcan’ın açıklaması şöyle: “Dün (Cumartesi) sahamızda oynadığımız Sarıyer maçı ile birlikte 2020-21 sezonunu tamamlamış olduk.

Sezon içerisinde, genç futbolcumuz Kıvanç Kaya’nın can sıkan sakatlığı ve pandemi sürecinde takım halinde atlatmış olduğumuz koronivirüs hastalığı dışında çok şükür sorun teşkil edecek ciddi durumlarla karşılaşmadık.

Bizim adımıza, çok arzuladığımız bir sezon olmamasına rağmen, en azından son haftalara kadar camiamızı play-off heyecanının içerisinde tutmaya çalıştık.

Golcü oyuncumuz Sinan Kurumuş’un 27 golle grubumuzda gol kralı olarak sezonu tamamlaması, hem kulübümüz adına, hem de taraftarlarımız adına sevinç ve gurur kaynağı olmuştur. Bizlere bu sevinç ve gururu yaşatan Sinan kardeşimi ve onun nezdinde tüm takımı yürekten kutluyorum.

Bu zorlu sezonda, birlikte yürüdüğüm yönetici arkadaşlarıma, sezona başladığımız değerli hocam Bahri Kaya ve ekibine, sezonu tamamladığımız değerli hocam İsmet Taşdemir ve ekibine, futbolcu kardeşlerime, kıymetli kulüp çalışanlarımıza, spor basınımıza ve tribünde yerlerini alamamalarına rağmen, ekran başında duaları ile bizden desteğini esirgemeyen büyük taraftarlarımıza, tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan tüm takımları tebrik ederken, play-off mücadelesi verecek olan takımlara da başarılar diliyorum. Ayrıca, küme düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu zor günlerde, böylesine zor bir görevi ifa ederken sürçülisan etmişsem, affola. Sağlıcakla kalın, saygılarımla.”

(Spor Servisi)

