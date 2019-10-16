Özcan, Ahlatcı ile Ankara'da görüştü

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan'ın önceki gün Çorum'da düzenlediği basın toplantısında, dün itibariyle Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Çorum'da bir görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ahmet Ahlatcı'nın Ankara'ya gitmesi nedeniyle Fatih Özcan-Ahmet Ahlatcı görüşmesi dün Ankara'da gerçekleşti. Özel bir restaurantta saat 14.00'de Ahlatcı ile bir araya gelen Başkan Fatih Özcan, görüşmenin gayet olumlu geçtiğini ve Çorumspor'u Süper Lig'e taşıyacak projelerin fitilinin ateşlendiğini söyledi. SMS projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) gerekli görüşlerin ve izinlerin alındığını da söyleyen Özcan, Ahmet Ahlatcı'nın Çorum'a dönmesi ile birlikte SMS projesinin detaylarını anlatan billboard ve reklamların Çorum sokaklarında yerini alacağını ifade etti. Başkan Özcan ayrıca Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile de bir araya geleceğini su faturaları üzerinden Çorumspor'a destek kampanyasının görüşmelerine de başlanacağını belirtirken, konu hakkında ilerleyen günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

(Rıfat KARA)