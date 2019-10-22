“Oyundan çok memnunum”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, Tarsus İdmanyurdu ile oynadıkları maçta ortaya koydukları mücadeleden ve oyundan memnun olduğunu söyledi.

Yeni Çorumspor 9.hafta maçında konuk ettiği Tarsus İdmanyurdu ile golsüz berabere kalırken, Teknik Direktör Bahri Kaya, yine final vuruşlarını yapamadıklarını söyledi. Maç berabere bitmesine rağmen, iç sahada kaybettikleri Gümüşhanespor ve Pendikspor maçlarının aksine ortaya konan mücadeleci oyundan memnun olduğunu kaydeden Bahri Kaya, “Hem takımım, hem camia, hem de taraftar bu maça oldukça iyi hazırlanmış. Maçın başlama düdüğü ile ilk 30 dakikalık bölümde de futbolcularımın sahada gösterdiği performans maça iyi hazırlandığımızın göstergesiydi.

Her şey yolunda giderken, Kerem Pala’nın sakatlanması bütün oyun planımızı bozdu. Kerem bizim hücumdaki en etkili silahlarımızdan biriydi. Bu nedenle oyun planında ciddi değişiklik oldu.

İkinci yarının başlarında da iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakipte beklediğimden daha iyi çıktı. Son bölümler karşılıklı ataklar şeklinde geçti. Tarsus da galibiyeti çok istedi. Mikail, Emrah ve Hakan gibi 3 hücum gücü yüksek futbolcu ile hamlelerimizi de yaptık ancak final paslarındaki başarımızı final vuruşuna taşıyamayınca maç 0-0 sona erdi.

Daha önce evimizde kaybettiğimiz Gümüşhanespor ve Pendikspor maçlarında yaşadığım hayal kırıklığını bu maçta yaşamadım. Bu karşılaşmada son dakikaya kadar mücadele eden, oyundan kaçmayan, gizlenmeyen bir Çorumspor vardı sahada.

Tarsus, bizim zirve yarışındaki rakiplerimizden biri. Böyle rakiplere karşı kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bu anlamda kaybedilen 2 puandan ziyade kazanılan 1 puanda bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)