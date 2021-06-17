Sezonun 3.hafta maçında deplasmanda Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor’a 2-0 mağlup olarak ikinci yenilgisini alan Çimentospor’da antrenör Menderes Özarslan maçı değerlendirdi. Kayseri Emar ile oynanan maçta sakatlıklar nedeniyle 5 değişiklik yaparak maça başlamak zorunda kaldıklarının altını çizen Özarslan, yağan yağmurunda oyuna etkisi olduğunu kaydetti. Oyuncularının performansından memnun olmadığını da ifade eden Özarslan, “Bu maçta oyuncularımı tanıyamadım. Çok kötü bir futbol ortaya koydular. Yağan yağmuru hesaba katamadık. Yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde oyuncularımın vidalı kramponları yoktu. O yüzden maçta ayakta durmakta zorlandık. Kötü bir futbol ortaya koyduk ama hakeminde maça etkisi çok oldu. Attığımız gol kesinlikle ofsayt değildi. Sanki VAR varmış gibi gol olduktan sonra yan hakemin bayrak kaldırması bana art niyetli geldi. Bir pozisyon sonrası oyuncumuza yumruk atılmasına rağmen sadece sarı kartla geçiştirdi. Bunlar tabiki bahane değil. Ancak bazı olumsuz şartların oyunumuzu etkilediğini söylemem lazım. Çimentospor olarak son düdüğe kadar gereken mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Olur veya olmaz bilemiyorum. Ama biz bize yakışır şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

