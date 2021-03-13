“Oynanmamış hiçbir maç kolay değildir” 

Sancaktepe FK’nın, sezonun ikinci yarısında oynadığı maçlarda hiç puan alamadığını hatırlatan İsmet Taşdemir, buna rağmen oynanmamış hiçbir maçın kolay olmadığına vurgu yaptı.

Taşdemir, yarınki maçla ilgili yaptığı açıklamada, “Sancaktepe ikinci yarıda beraberlik bile alamadı. Ancak oynanmamış hiç bir maç kolay değildir. Kadrosu zayıf, bizle yarışacak durumda değil.

Bizim de eksiklerimiz oldukça fazla. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağız. Biz bu maçı kazanarak 40 puana ulaşıp, son 10 maçta ortadaki 30 puandan en fazla puanı almak için mücadele edeceğiz. Buradan alacağımız puanlarla inşallah play-off potasına gireriz” dedi.

(Spor Servisi)

