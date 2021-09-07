Oynamayanlar çalıştı
Ligin ilk maçında önceki akşam evinde Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kalan Çorum FK’da gözler 12 Eylül’de Ergene Velimeşespor’la deplasmanda oynanacak 2.hafta maçına çevrildi. Kırmızı-siyahlılar dün öğleden önce yaptıkları antrenmanla Velimeşe maçının hazırlıklarına start verdiler.
Spor 07.09.2021, 00:08
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Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde yapılan antrenmana, Diyarbekirspor maçında uzun süre forma giyen futbolcular katılmadı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından topla çalışma yaptı.
Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla ilk deplasman maçının hazırlıklarını sürdürecekler.
(Hüseyin AŞKIN)
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