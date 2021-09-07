Oynamayanlar çalıştı

Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde yapılan antrenmana, Diyarbekirspor maçında uzun süre forma giyen futbolcular katılmadı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından topla çalışma yaptı.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla ilk deplasman maçının hazırlıklarını sürdürecekler.

(Hüseyin AŞKIN)

