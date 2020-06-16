Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta ertelenen Türkiye futbol liglerinden 2.ve 3.Liglerin kalan 6 haftalık periyodunu “şimdilik” ibaresiyle 18 Temmuz’da oynatma kararı alan Futbol Federasyonu, kesin kararı ise henüz vermedi. 6 haftanın oynanıp oynanmamasıyla ilgili kulüplerin görüşlerini de alan Futbol Federasyonu’nun yakın zamanda nihai kararı açıklaması beklenirken, kulüplerin bir kez daha “oynamak istemiyoruz” dediği öğrenildi.

10 Haziran’da 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği ile İstanbul Riva’da bir toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, kulüplerin ligin kalan 6 haftasını oynayıp oynamama konusundaki görüşlerini bildirmelerini istemişti. Bunun üzerine 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği Yönetimi daha önce whatsap üzerinden yaptığı anketi bu kez ıslak imza ile gerçekleştirdi.

87 KULÜPTEN 79’U OYNAMAK İSTEMİYOR

2.ve 3.Ligde mücadele eden toplam 89 kulübe öneri dilekçesi gönderilirken, “Oynamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz?” diye soruldu. 89 kulüpten 87’sinin Federasyon’un istediği gibi ıslak imzalı şekilde cevap verdiği kaydedildi. Ankete katılan 87 kulüpten 79’nun son 6 haftayı “oynamak istemiyoruz” dediği belirtildi.

SADECE PLAY-OFFLAR OYNANSIN

Kulüplere aynı ankette “Lig nasıl sonuçlandırılmalı?” sorusu da yöneltildi. Kulüplerin bu soruya da “sadece play-off maçları oynansın” ağırlıklı cevaplar verdiği belirtildi.

Kulüplerin bu önerileri 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği Yönetimi tarafından bir dosya halile getirilerek Birlik Başkanı Volkan Can tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na teslim edildi. Talepleri değerlendirecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi önümüzdeki günlerde 2.ve 3.Liglerle ilgili nihai kararı verecek.

(Spor Servisi)