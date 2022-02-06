Osmancık’tan süper başlangıç: 2-0

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup 10.hafta maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’un konuğu oldu. Sorgun İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol yollarında fazla etkili olamazken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 47.dakikada Taha Arslan’ın golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da önemli pozisyonlar bulan Osmancık temsilcisi ikinci golü 74.dakikada yine Taha Arslan ile bularak skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Osmancık Belediyespor maçı 2-0 kazanarak ikinci yarıya süper bir başlangıç yapmış oldu.

Bu sonucun ardından Osmancık temsilcisi puanını 15’e çıkarırken, ev sahibi Sorgun Belediyespor ise 14 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

