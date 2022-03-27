Osmancık’tan kritik 3 puan: 2-1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Bölge 3.Grup 16.hafta maçında Osmancık Belediyespor şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Yozgatspor'u sahasında konuk etti. Osmancık İlçe Sahası'nda saat 14.00'de oynanan maçta konuk Yozgatspor 1959, eski Osmancık Belediyespor'lu futbolcu Seydi Eren Çevik'in golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda sağlı sollu ataklarla rakip kalede önemli pozisyonlar bulan Osmancık Belediyespor aradığı beraberlik golünü 65.dakikada Mücahit Çoban ile buldu. Bu golden hemen 2 dakika sonra golcü futbolcusu Kaan Akar ile galibiyet golünü bulan Kırmızı-Beyazlılar kalan sürede skoru korumayı başararak maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 3 puanı hanesine yazdıran Osmancık Belediyespor puanını 28 yaparak Yozgatspor'un 1 puan önüne geçmeyi başardı.

SAHA: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Deha Emre Kebapçı, İhsan Öncü, Burak Şensoy.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: M.Zahit, M.Emre, Mücahit, Emre Biçer, Selahattin, Berk, Furkan, Ömer Faruk, İsmail, Taha, Kaan.

YEDEKLER: Süleyman, Aytuğ, Mert, Oğuzhan, Şafak, Emirhan, Arda, Ömer, Onur.

YOZGATSPOR 1959: Meriç, Burak, Kürşat, Seydi Eren, Ebubekir Eroğlu, Yavuz, Burak Emre, Tamer, Muharrem, İlyas, Yusuf.

YEDEKLER: Kerem, Ebubekir Taşkıngöl, M.Ali, Abdullah, Emre, Levent, Doğukan.

GOLLER: Dk.34 Seydi Eren (Yozgatspor), Dk.65 Mücahit, Dk.67 Kaan (Osmancık)

(Rıfat KARA)

