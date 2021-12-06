Osmancık’tan farklı tarife: 5-1

Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çayıralan Esnafspor’u 5-1 farklı mağlup etti.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Bölge 3.Grup 6.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Yozgat temsilcisi Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Sahası’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın henüz 3.dakikasında konuk Çayıralan Esnafaspor İlyas Kağan ile 1-0 öne geçti. Golün şaşkınlığını bir süre üzerinden atamayan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 40 ve 44.dakikalarda bulduğu gollerle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Kırmızı-Beyazlılar 75.dakikada Mert’in golü ile farkı 2’e çıkardı. Golden sonra iyice rahatlayan Osmancık temsilcisi 81’de Taha, 87’de Emirhan’ın golleri ile maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 9’a yükseltirken, konuk Çayıralan Esnafspor ise 7 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

