Osmancık’ta zumba etkinliği düzenlendi
Çorum'un Osmancık ilçesi'nde kadınlara yönelik zumba etkinliği yapıldı.
Ada kapalı spor salonunda, gerçekleşen etkinlik Osmancık Belediyesi ve Bio Spor ve Sağlık Merkezi iş birliği ile gerçekleşti. Ücretsiz düzenlenen etkinliğe 20’nin üzerinde kadın katıldı. Kadınlar, Bio Spor ve Sağlık Merkezi işlemecisi Fitness eğitmeni Aslı Karakaş Arslan eşliğinde zumba dansı yaparak, stres attı.
Çocukların da piste çıkarak annelerine eşlik ettiği etkinlikte Fitness eğitmeni Aslı Karakaş Arslan, zumba’da amacın dans ederek eğlenerek kilo vermeye yardımcı olmak olduğunu belirterek; "Belediye başkanımız Ahmet Gelgör’ün 'En çok kadınlarımızın eğlenmeye ihtiyacı var' düşüncesiyle yola çıktık. Talepler doğrultusunda zaman zaman bu tür etkinlikleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Zumba’da amaç dans ederek, eğlenerek kilo vermeye yardımcı olmak. O yüzden kendinizi müziğin ritmine bırakın" dedi.
Çocukları ile birlikte etkinliğe katılan kadınlar, eğlenerek de egzersiz yapmanın mümkün olduğu mesajını verirken, Osmancık Belediyesi’nden hafta en az bir kez de olsa zumba etkinliğini devam ettirmesini talep ettiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6