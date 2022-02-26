Osmancık’ta telafi peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek. İkinci yarıya flaş transferlerle giren Osmancık Belediyespor, geçtiğimiz hafta sahasında lider Bağlumspor ile 0-0 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybetmişti. Kırmızı-Beyazlılar yarın oynanacak maçta Kırşehir temsilcisini yenerek kaybedilen 2 puanı telafi etmek istiyor. İki takım arasında yarın Mucur İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında Osmancık’ta oynanan karşılaşmayı Osmancık Belediyespor 2-0 kazanmıştı.

(Rıfat KARA)

