Osmancık’ta parola galibiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa’yı konuk edecek. Sezona altyapı ağırlıklı bir kadro ile başlayan Çorum’un sultanları şuana kadar oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Kırmızı-Beyazlılar yarın oynanacak maçta Fındıklı’yı yenerek ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. 1 puanlı Osmancık Belediyespor ile 6 puanlı Fındıklı Tenis Doğa arasında Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçında ise İskofyaspor ile Kastamonu Doğa Gençlikspor Trabzon’da kozlarını paylaşacak.

(Spor Servisi)