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Osmancık’ta parola 3 puan

Deplasmanda Merzifonspor’u tek golle geçerek moral bulan Osmancık Belediyespor, yarın seyircisi önünde Ünye 1957’i mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Osmancık’ta parola 3 puan

Deplasmanda Merzifonspor’u tek golle geçerek moral bulan Osmancık Belediyespor, yarın seyircisi önünde Ünye 1957’i mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:03
Osmancık’ta parola 3 puan

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Ordu temsilcisi Ünye 1957’i ağırlayacak. Sezona Niksar mağlubiyeti ile başlayan ve 2.hafta maçında deplasmanda Merzifonspor’u 1-0 yenerek moral bulan Kırmızı-Beyazlılar, yarın Ünye’yi sahasında mağlup ederek galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Osmancık İlçe Sahası’nda Osmancık Belediyespor ile Ünye 1957 arasında oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Atakum Belediyespor ile Merzifonspor, 1074 Çankırıspor ile Ladik Belediyespor, Kastamonu Özel İdare ile Çarşambaspor, Altınordu Belediye ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1926 Bulancakspor ile Görelespor, Boyabat 1868 ile Niksar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

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