Osmancık’ta parola 3 puan
BAL 5.Bölge 3.Grupta, şampiyonluk mücadelesi veren Osmancık Belediye, sondan bir önceki maçında, yarın Kırşehir temsilcisi Yeşil Kamanspor’a konuk olacak. Kaman İlçe Stadı’nda oynanacak kritik maç, saat 14.007te başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Bölge 3.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Kırşehir temsilcisi Yeşil Kamanspor’un konuğu olacak.
Lig’de son 2 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışı da kızıştı. Lider Keçiören Belediye Bağlumspor’un dördüncü sıradaki Yozgatspor’a konuk olacağı haftada 28 puanla üçüncü sırada yer alan Osmancık Belediyespor ise ligin iddiasız takımlarından Yeşil Kamanspor ile yarın saat 14.00’de Kaman İlçe Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İkinci yarıda henüz yenilgi yüzü görmeyen Osmancık temsilcisi bu kritik maçı da kazanarak son haftaya umutlu girmek istiyor. Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise ikinci sırada yer alan Ankara TKİ, ligin güçlü takımlarından Sorgun Belediyespor’u sahasında konuk ederken, Çayıralan Esnafaspor ile Mucur Yabanlıspor da Yozgat’ta kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar saat 14.00’de başlayacak.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19