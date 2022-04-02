Osmancık’ta parola 3 puan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Bölge 3.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Kırşehir temsilcisi Yeşil Kamanspor’un konuğu olacak.

Lig’de son 2 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışı da kızıştı. Lider Keçiören Belediye Bağlumspor’un dördüncü sıradaki Yozgatspor’a konuk olacağı haftada 28 puanla üçüncü sırada yer alan Osmancık Belediyespor ise ligin iddiasız takımlarından Yeşil Kamanspor ile yarın saat 14.00’de Kaman İlçe Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İkinci yarıda henüz yenilgi yüzü görmeyen Osmancık temsilcisi bu kritik maçı da kazanarak son haftaya umutlu girmek istiyor. Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise ikinci sırada yer alan Ankara TKİ, ligin güçlü takımlarından Sorgun Belediyespor’u sahasında konuk ederken, Çayıralan Esnafaspor ile Mucur Yabanlıspor da Yozgat’ta kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar saat 14.00’de başlayacak.

(Rıfat KARA)