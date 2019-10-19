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Osmancık’ta parola 3 puan

BAL 4.Grup’ta son haftalarda topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan Osmancık Belediyespor, yarın sahasında konuk edeceği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Osmancık’ta parola 3 puan

BAL 4.Grup’ta son haftalarda topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan Osmancık Belediyespor, yarın sahasında konuk edeceği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:07
Osmancık’ta parola 3 puan

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi’ni konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanından 1 puanla dönerek zirve yarışından kopmayan Osmancık Belediyespor, yarın sahasında oynayacağı Sivas maçını da kazanarak puan serisine devam etmek istiyor. 7 puana sahip Osmancık Belediyespor ile aynı puanlı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında Osmancık İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Boyabat 1868 ile Merzifonspor, Kastamonu Özel İdare ile 1074 Çankırıspor, Altınordu Belediyespor ile Ladik Belediyespor, Atakum Belediyespor ile Görelespor, Niksar Belediyespor ile Ünye 1957 ve 1926 Bulancakspor ile Çarşambaspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

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