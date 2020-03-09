Osmancık’ta “Küçük” yıkım: 0-1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 21.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında 1074 Çankırıspor’u konuk etti. Osmancık İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümüne konuk 1074 Çankırıspor daha çok topa hakim olan taraftı. 15.dakikadan itibaren oyuna ortak olan ev sahibi Osmancık Belediyespor geliştirdiği cılız ataklardan gol sesi çıkaramadı. İlk yarının sonlarına doğru 1074 Çankırıspor Batınay ile bulduğu net pozisyonda kaleci Muhammed gole izin vermedi. İlk yarı takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarının ilk atağı Osmancık Belediyespor’dan geldi. Onur’un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Osman Murat iyi yükselerek vurdu top kaleci Can’da kaldı. Bu dakikadan sonra iki takımda etkili pozisyonlar bulmasına rağmen bir türlü topu filelerle buluşturamadı. Dakikalar 81’i gösterdiği kazanılan serbest vuruş sonrası konuk 1074 Çankırıspor kaptan Serkan Küçük’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 1074 Çankırıspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından konuk 1074 Çankırıspor puanını 41’e yükseltirken, ev sahibi Osmancık Belediyespor ise 28 puanda kaldı.

OSMANCIK BELEDİYE: 0

1074 ÇANKIRISPOR: 1

STAD: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Osmancan Davulcu, Mehmet Türk, Bayrak Ustabaş.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: M.Zahit, Turgay, Emre, Osman Murat (Alper), Alihan, Seydi Eren, Oğuzhan Cengiz, Ahmet Onur, İsmail (Emirhan), Ö.Faruk (Nuretttin), Barlas.

1074 ÇANKIRISPOR: Can, Oğuzhan, Serkan, Semih (Burak), Kemal, Batınay (Alperen), Ali, Ahmetcan, Eray (Oğuzcan), Osman Nuri, Abdurrahman.

GOL: Dk.81 Serkan.

(Rıfat KARA)