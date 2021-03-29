Osmancık’ta görev paylaşımı

Çorum’un Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerinden Osmancık Belediyespor’da yeni yönetim görev paylaşımını yaptı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Osmancık Belediyespor Genel Kurul’u sonunda İş Adamı Fatih Ergün başkan, Recep Çelik ise Başkan Yardımcılığını görevine getirilmişti. Bu gelişme sonrası Fatih Ergün başkanlığında toplanan Osmancık Belediyespor yönetimi görev dağılımını yaptı. Başkan Yardımcısı Recep Çelik’in sahibi olduğu Kahveland Kafe’de gerçekleşen toplantıda, Mali ve Ekonomik İşler Sorumluluğuna Recep Çelik, Bürokrasi ve İdari İşler Sorumlusu Ahmet Özoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Behlül Akbaba, Voleybol Şube Sorumlusu Levent Yıldız, Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu Selami Çaylak ve Ahmet Şaşkın ve son olarak Sportif Direktörlük görevine ise Gökhan Kent getirildi.

(Spor Servisi)

