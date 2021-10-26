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Osmancık'ta Cumhuriyet koşusu yapıldı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında liseler arası Cumhuriyet koşusu yapıldı. 

Spor 26.10.2021, 19:20 26.10.2021, 19:40
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Osmancık'ta Cumhuriyet koşusu yapıldı

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile şehir stadyumunda yapılan koşu iki grup halinde gerçekleştirildi. Koşuda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı güvenlik tedbiri alırken, ambulansta hazır bekletildi. 
Koşu sonunda ferdi olarak kızlarda Beren Aşkar birinci, Büşra Alkız ikinci, Güler Kaya üçüncü olurken takım olarak kızlarda; Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ikinci, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü, Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beşinci oldu. 
Koşu sonunda ferdi erkeklerde Emre Ağaçbacak birinci, Mustafa Güney ikinci, Oktay Özüdoğru üçüncü olurken, takım olarak erkeklerde, Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. 
Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci koşuya katılan öğrenciler, öğretmenler, güvenliği sağlayan emniyet görevlileri ve sağlık personeline teşekkür ederken, dereceye giren öğrencilere madalyaları ve katılım belgelerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde taktim edileceğini belirtti. 

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