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Osmancıklı yıldız kızlar Türkiye ikincisi

Ankara’da düzenlenen Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi final yarışlarında Osmancık Belediyespor atletizm takımının yıldız kızları Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Osmancıklı yıldız kızlar Türkiye ikincisi

Ankara’da düzenlenen Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi final yarışlarında Osmancık Belediyespor atletizm takımının yıldız kızları Türkiye ikincisi olmayı başardı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:14
Osmancıklı yıldız kızlar Türkiye ikincisi

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 2.Kademe final yarışları Ankara’da yapıldı. 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşen yarışlarda Osmancık Belediyespor takımı Zehra Suran önderliğinde Selda Bodur, Aslı Sağlam ve Özge Küçüker’den oluşan sporcu kadrosu ile mücadele etti. U20 kadınlar kategorisinde yarışan Osmancıklı yıldız kızlar 5000 Bin metre yarışlar sonunda 3 madalya 1 kupa kazanarak takımlar sıralamasında Türkiye ikincisi oldu.

(Rıfat KARA)

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