Osmancıklı yıldız kızlar Türkiye ikincisi

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 2.Kademe final yarışları Ankara’da yapıldı. 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşen yarışlarda Osmancık Belediyespor takımı Zehra Suran önderliğinde Selda Bodur, Aslı Sağlam ve Özge Küçüker’den oluşan sporcu kadrosu ile mücadele etti. U20 kadınlar kategorisinde yarışan Osmancıklı yıldız kızlar 5000 Bin metre yarışlar sonunda 3 madalya 1 kupa kazanarak takımlar sıralamasında Türkiye ikincisi oldu.

(Rıfat KARA)