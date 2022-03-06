Osmancık’ın zirve yürüyüşü: 3-0

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 14.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Ankara DSİ’yi ağırladı. Osmancık İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmayı Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de izledi. Maça hızlı başlayan Osmancık temsilcisi ilk dakikadan itibaren rakip kalede gol aramaya başladı. Maçın 3’de 1’lik kısmı golsüz geçilirken, 34.dakikada sahneye çıkan Osmancık Belediyespor’un golcü futbolcusu Kaan Akar skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla bitmesi beklenirken, 45.dakikada bir gol daha atan tecrübeli futbolcu takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda direnci kırılan rakibi karşısında gol aramaya devam eden Osmancık Belediyespor 51.dakikada Taha ile farkı 3’e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 ev sahibi Osmancık Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 22’e çıkarırken, konuk Ankara DSİ ise 5 puanda kaldı.

OSMANCIK BELEDİYE: 3

ANKARA DSİ: 0

SAHA: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Kerim Çataklı, Satılmış Furkan Demir, Merdani Mert Çölgeçen.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Muhammed Zahit, M.Emre, Mücahit, Emre Biçer, Selahattin, Berk, Furkan, Ömer Faruk, İsmail, Taha, Kaan.

YEDEKLER: Süleyman, Aytuğ, Mert, Oğuzhan, Şafak, Emirhan, Arda Onat.

ANKARA DSİ: Faruk, Mehmet Utku, Burak, Ali Metehan, İbrahim Efe, Ege, Emre, Doğanay, İhsan, Yusuf, Emrullah.

YEDEKLER: Yunus Emre, Mustafa Can, Samed, Ömer Şahin, Berkant, Ali Fuat, Buğra, Yasin, Oğuzhan.

GOLLER: Dk.34 ve 45 Kaan, Dk.51 Taha.

(Rıfat KARA)

