Osmancık’ın yıldızları şampiyonluğunu ilan etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde sona gelindi. 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde sondan bir önceki maçlar önceki akşam oynandı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçta Osmancık Belediyespor, Sungurlu Belediyespor’u 3-0, Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER) ise Çorum Voleybol Spor Kulübü’nü aynı skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından 5’de 5 yapan Osmancık Belediyespor 15 puana ulaşarak son maçlar öncesi şampiyonluğunu ilan ederken, 6 puana ulaşan BEDER ikinci, 5 puanlı Sungurlu Belediyespor üçüncü ve 4 puanı bulunan Çorum Voleybol ise son sırada yer aldı.

(Rıfat KARA)