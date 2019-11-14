Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
104828
ALTIN
271.336
DOLAR
5.7478
STERLİN
7.4068
EURO
6.3289

Osmancık’ın yıldızları şampiyonluğunu ilan etti

Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde deplasmanda Sungurlu Belediyespor’u 3-0’la geçen Osmancık Belediyespor, son maçlar öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Osmancık’ın yıldızları şampiyonluğunu ilan etti

Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde deplasmanda Sungurlu Belediyespor’u 3-0’la geçen Osmancık Belediyespor, son maçlar öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 00:27
Osmancık’ın yıldızları şampiyonluğunu ilan etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde sona gelindi. 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde sondan bir önceki maçlar önceki akşam oynandı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçta Osmancık Belediyespor, Sungurlu Belediyespor’u 3-0, Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER) ise Çorum Voleybol Spor Kulübü’nü aynı skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından 5’de 5 yapan Osmancık Belediyespor 15 puana ulaşarak son maçlar öncesi şampiyonluğunu ilan ederken, 6 puana ulaşan BEDER ikinci, 5 puanlı Sungurlu Belediyespor üçüncü ve 4 puanı bulunan Çorum Voleybol ise son sırada yer aldı.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Belediye’den 219 forma
Belediye’den 219 forma
Çorumspor lideri gözüne kestirdi
Çorumspor lideri gözüne kestirdi
Aybüke öğretmen anısına halı saha turnuvası
Aybüke öğretmen anısına halı saha turnuvası
Yeni Çorumspor şampiyon
Yeni Çorumspor şampiyon
Belediye’nin raketlerinden iki bölge şampiyonluğu
Belediye’nin raketlerinden iki bölge şampiyonluğu
Fatih, siftahı yaptı
Fatih, siftahı yaptı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim