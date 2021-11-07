Osmancık’ın sultanları Trabzon’dan eli boş döndü : 0-3

Trabzon’da İskofyaspor’un konuğu olan Osmancık Belediyespor rakibine 3-0 yenilerek Çorum’a puansız döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Trabzon’da İskofyaspor’un konuğu oldu. Dün saat 14.00’de Çarşıbaşı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Osmancık Belediyespor ilk seti 16 sayı farkla kaybetti İkinci sette toparlanmasına rağmen son bölümde yaptığı hatalar ile bu seti de 25-23 kaybederek 2-0 geriye düştüler. Son sette de rakibin iyi oyununa karşılık veremeyen Osmancık’ın sultanları seti 25-17 maçı da kaybederek Çorum’a puansız döndüler.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediye 6 puanda kalırken, İskofya 7 puana yükseldi.

(Ömür SOYTEMİZ)

