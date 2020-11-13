Osmancık’ın sultanları Trabzon’da puan avında

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Trabzon temsilcisi İskofyaspor’un konuğu olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonun ilk iki maçı tehir olan sultanlar, 3.hafta maçını ise rakibi ligden çekildiği için oynamadan kapattı. İzolasyon sürecini tamamlayan Osmancık Belediyespor ilk maçına 4.hafta da çıkıyor. Trabzon temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak olan Kırmızı-Beyazlılar bu maçtan galip ayrılarak Çorum’a puanlar dönmenin planlarını yapıyor. Pazar günü (yarın) Trabzon Çarşıbası Spor Salonu’nda İskofyaspor ile Osmancık Belediyespor arasında oynanacak kritik karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Ordu Çamlıkspor ile Ünyegücü, Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Fındıklı Tenis Doğa karşı karşıya gelirken, Kastamonu Doğa Gençlikspor ise haftayı BAY geçecek.

Çorum’un bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol ise rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle haftayı oynamadan kapatacak

(Spor Servisi)