Osmancık’ın sultanları Trabzon’da puan avında

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki temsilcisi Osmancık Belediyespor, grubun güçlü takımlarından İskofyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Trabzon temsilcisi İskofyaspor ile karşılaşacak. Sezona iyi bir giriş yapan Osmancık’ın sultanları yarın saat 14.00’de Trabzon Çarşıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak maçta İskofya’yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

(Rıfat KARA)

