Osmancık’ın sultanları Trabzon’da puan avında
Spor 06.11.2021, 00:11
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Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki temsilcisi Osmancık Belediyespor, grubun güçlü takımlarından İskofyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Trabzon temsilcisi İskofyaspor ile karşılaşacak. Sezona iyi bir giriş yapan Osmancık’ın sultanları yarın saat 14.00’de Trabzon Çarşıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak maçta İskofya’yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
(Rıfat KARA)
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kayserispor
|11
|14
|13. Adana Demirspor
|11
|13
|14. Sivasspor
|11
|12
|15. Antalyaspor
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Göztepe
|11
|9
|18. Giresunspor
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Southampton
|11
|14
|13. Brentford
|10
|12
|14. Crystal Palace
|10
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Cádiz
|13
|12
|15. Granada
|11
|11
|16. Celta de Vigo
|12
|11
|17. Elche
|12
|10
|18. Deportivo Alaves
|11
|10
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6