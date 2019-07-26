Osmancık’ın sultanları sezonu açtı

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Türkiye Bayanlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup’ta Play-Off’u kıl payı kaçıran Osmancık’ın sultanları yeni sezonda yarım kalan hedeflerini tamamlamak istiyorlar. Osmancık Spor Salonu’nda gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı altyapı ağırlıklı sporcuların katılımı ile gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman karşılıklı kontrol pas ve duvar çalışması ile tamamlandı. Kırmızı-Beyazlılar bugün yapacakları antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklama yapan antrenör Ümit Gökgöz, hedeflerinin geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yine Play-Off oynamak olduğunu söyledi. 2.Lig’de ki ilk sezonlarında tecrübesizlik ve ligin başlamasına kısa süre kalan yaşanan olumsuzluklar nedeni ile kıl payı kaçan Play-Off hedeflerine bu sezon ulaşmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin de altını çizen Gökgöz, “Transfer çalışmalarımız ve takım kurgumuz tamamen Play-Off’lara kalmak üzerine olacak. Önümüzdeki haftalarda takımıza uyum sağlayacak. Camiamızı en iyi şekilde temsil edecek az sayıda ve nokta atışı isimleri kadromuza katacağız. Bunun yanında çevre illerden kulübümüz altyapısının başarısını bilen ve ekibimize dahil olmak isteyen genç yıldızları da bünyemize katacağız. Tüm bu çalışmalara rağmen kulüp olarak asıl önceliğimiz altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızdan maksimum verim almak ve dışa bağımlı bir takım olmamak. Günümüz spor camiasında hangi branş olursa olsun altyapısı güçlü olmayan kulüplerin ömrü malesef kısa oluyor. Bu bilinçle kulüp yapımızı koruyarak başarılı, hırslı, mücadeleci bir ekiple sezona başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)