Osmancık’ın sultanları şampiyonluğa göz kırptı
Kulüplü Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nin ilk maçında Çorum Voleybol’u 3-0 yenen Osmancık Belediye ikinci maçında ise ilk haftanın diğer galip takımı Sungurlu Belediye’yi aynı skorla mağlup ederek şampiyonluk için çok büyük bir avantaj elde etti.
4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde ikinci maçlar önceki akşam oynanırken, ikide iki yapan Osmancık Belediye, şampiyonluk için çok büyük bir avantaj elde etti.
Atatürk Spor Salonu’nda, günün ilk maçında, ilk haftanın iki galip takımı Sungurlu Belediye ile Osmancık Belediye karşılaştı. Osmancık ekibi, üstün oynadığı maçı 3-0 kazanarak ikide iki yaptı ve puanını 6’ya yükselterek şampiyonluk için çok büyük bir avantaj yakaladı. Sungurlu Belediye ise 3 puanda kaldı.
Günün ikinci maçında, ilk haftanın iki kaybeden takımı Çorum TED Koleji ile Çorum Voleybol karşı karşıya geldi. Çorum Voleybol, müsabakayı 3-0 kazanarak ilk galibiyetini alırken, Çorum TED Koleji ikinci maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
SON MAÇLAR
BU AKŞAM
İl birinciliğinin son maçları bu akşam oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda, saat 18.00’de Osmancık Belediye ile Çorum TED Koleji, saat 19.30’da ise Sungurlu Belediye ile Çorum Voleybol karşılaşacak.
İkinci maçın ardından düzenlenecek törende, derecelerine göre takımlara kupaları verilecek.
(Ömür SOYTEMİZ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Beşiktaş
|22
|35
|5. Hatayspor
|21
|35
|6. Başakşehir
|21
|34
|7. Adana Demirspor
|22
|34
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Göztepe
|22
|24
|16. Antalyaspor
|21
|23
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|22
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|20
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11