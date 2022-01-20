Osmancık’ın sultanları şampiyonluğa göz kırptı

4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde ikinci maçlar önceki akşam oynanırken, ikide iki yapan Osmancık Belediye, şampiyonluk için çok büyük bir avantaj elde etti.

Atatürk Spor Salonu’nda, günün ilk maçında, ilk haftanın iki galip takımı Sungurlu Belediye ile Osmancık Belediye karşılaştı. Osmancık ekibi, üstün oynadığı maçı 3-0 kazanarak ikide iki yaptı ve puanını 6’ya yükselterek şampiyonluk için çok büyük bir avantaj yakaladı. Sungurlu Belediye ise 3 puanda kaldı.

Günün ikinci maçında, ilk haftanın iki kaybeden takımı Çorum TED Koleji ile Çorum Voleybol karşı karşıya geldi. Çorum Voleybol, müsabakayı 3-0 kazanarak ilk galibiyetini alırken, Çorum TED Koleji ikinci maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SON MAÇLAR

BU AKŞAM

İl birinciliğinin son maçları bu akşam oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda, saat 18.00’de Osmancık Belediye ile Çorum TED Koleji, saat 19.30’da ise Sungurlu Belediye ile Çorum Voleybol karşılaşacak.

İkinci maçın ardından düzenlenecek törende, derecelerine göre takımlara kupaları verilecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

