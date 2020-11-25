Osmancık’ın sultanları Ordu’dan puansız döndü: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 2.hafta erteleme maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda lider Ordu Çamlıkspor’un konuğu oldu. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Ordu Çamlıkspor, ilk seti 7 sayı, ikinci ve üçüncü seti ise 12 sayı farkla kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ordu Çamlıkspor puanını 12 yaparak zirvedeki yerini pekiştirirken, konuk Osmancık Belediyespor ise henüz puanla tanışamadı.

ORDU ÇAMLIKSPOR: 3

OSMANCIK BELEDİYE: 0

SALON: Ordu Atatürk.

HAKEMLER: Fatih Sezgin, Özgür Şahan.

ORDU ÇAMLIKSPOR: İlayda, Azra, Zehra, Aslı, Ayşe, Ceren, Dila, Beril, Nehir, Beyza, Serra.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Aze, Nazlıcan, İlayda, .Yaren, Azranur, Hayat, İlsu, Gizem, Beyzanur, Sevgi, Neriman.

SETLER: 25-18, 25-13, 25-13.

(Spor Servisi)