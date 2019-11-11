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Osmancık’ın sultanları Ordu’dan eli boş döndü: 1-3

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor Ordu Çamlıkspor’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Osmancık’ın sultanları Ordu’dan eli boş döndü: 1-3

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor Ordu Çamlıkspor’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

11 Kasım 2019 Pazartesi 01:39
Osmancık’ın sultanları Ordu’dan eli boş döndü: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda Ordu Çamlıkspor’un konuğu oldu. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan karşılaşmaya kötü başlayan Osmancık Belediyespor ilk seti 25-15 farklı kaybetti. İkinci sette toparlanan Kırmızı-Beyazlılar zor da olsa bu seti 29-27 kazanarak eşitliği sağladı. Üçüncü ve dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrar rakibine kaptıran Osmancık’ın sultanları iki seti de 25-21, maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucuna ardından ev sahibi Ordu Çamlıkspor 3 puanla tanışırken, Osmancık Belediyespor ise 3 puanda kaldı.

Ordu Çamlık: 3

Osmancık Belediye: 1

SALON: Ordu Atatürk.

HAKEMLER: Ali Erdal, Özgür Şahin.

ORDU ÇAMLIKSPOR: İlayda, Azra, Aslı, Ayşenaz, Ceren, Dila, Zehra Nur, Yeşim, Beril, Serra, Beyza.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Bengisu, İrem, Gizem, Hayat, Derya, Yağmur, Çağla, Elif, İrem, Sevgi, Nurseda.

SETLER: 25-15, 27-29, 25-21, 25-21.

(Rıfat KARA)

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