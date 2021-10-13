Osmancık’ın sultanları lig provasını rahat geçti: 3-0
Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil edecek olan Osmancık Belediyespor lig maçları öncesi son provasını Çarşamba Gençlikspor karşısında yaptı.
Spor 13.10.2021, 19:26
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 14.Grup’ta mücadele edecek olan Osmancık Belediyespor, sezonun ilk maçını Pazar günü sahasında Ordu Çamlıkspor ile oynayacak. Bu kritik maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Osmancık’ın sultanları önceki gün ligdeki rakiplerinden Çarşamba Gençlikspor ile lig provası niteliğinde bir hazırlık maçı yaptı. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan maçı Çorum temsilcisi 3-0 kazanarak lige hazırım mesajı verdi.
(Rıfat KARA)
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