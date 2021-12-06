Osmancık’ın sultanları lidere boyun eğdi: 1-3

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında lider Fındıklı Gençlikspor’a 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 8.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Rize temsilcisi Fındıklı Gençlikspor’u konuk etti. Dün saat 12.00’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setine kötü başlayan sultanlar bu seti 10 sayı farkla kaybetti. İkinci sete bu kez iyi başlayan Osmancık temsilcisi Doğa Yağmur ve Esra’nın file dibindeki etkili oyunu ile 25-19 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette oyunun hakimiyetini tekrardan rakibine kaptıran Kırmızı-Beyazlılar iki seti de 25-19 kaybederek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor 9 puanda kalırken, lider Fındıklı Gençlikspor ise 19 puana yükseldi.

(Rıfat KARA)

