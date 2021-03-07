Osmancık’ın sultanları Kastamonu’yu geçemedi: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup son hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Kastamonu Doğa Gençlikspor karşı karşıya geldi. Saat 14.00’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini konuk Kastamonu Doğa aldı. Üçüncü sette rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan ev sahibi Osmancık Belediyespor seti 25-22 kazanarak maçta durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette tekrar oyunun üstünlüğünü eline alan konuk Kastamonu seti 25-20 maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Kastamonu puanını 12’e çıkarırken, ev sahibi Osmancık ise 14 puanda sezonu tamamladı.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: 1

KASTAMONU DOĞA GENÇLİK: 3

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Caner Yıldırım, Hasan Öztürk.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Yasemin, İlayda, Yaren, Hayat, Derya, Doğa Yağmur, Gizem, Beyzanur, Sevgi, Selin, Neriman.

KASTAMONU DOĞA GENÇLİKSPOR: Elifnur, İrem, Sedanur, A.Buse, Cansu, Hacer, Berfin, Duygu, Bensu, Nurcan.

SETLER: 20-25, 19-25, 25-22, 20-25.

(Spor Servisi)

